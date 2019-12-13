Госдума приняла в I чтении закон о возвращении продажи пива на стадионы

Сегодня, 13 декабря, Госдумой был принят в первом чтении законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах во время проведения футбольных матчей.

Инициаторы — депутаты ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев — заявили, что в ходе проведенных иследований было выявлено, что данный законопроект не приведет к алкоголизации населения, как опасаются из коллеги.

Свищев также отметил, то во втором чтении будет приложена поправка, согласно которой, данный закон будет распространяться и на другие виды спорта. Там будут прописаны и другие важные аспекты проекта. Депутат добавил, что прибыль с продажи пивных напитков пойдет на развитие детско-юношеского спорта и поддержание материально-технической базы самих стадионов. Контроль за распределением средств и продукта будет возлагаться на Министерство спорта.

Свищев добавил, что главы клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержали данный законопроект.

Ранее сообщалось, что тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о дисквалификации за мат в адрес арбитров.