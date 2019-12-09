Валуев призвал не устраивать политический пиар на решении WADA

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о предложении лидера «Справедливой России» Сергея Миронова провести парламентское расследование после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.

9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

«Давайте не будем устраивать политический пиар на таких событиях. Миронову, если он так болеет за российский спорт, это расследование нужно было инициировать гораздо раньше, когда вся эта история закрутилась. Раз он этого не сделал, значит, ему не настолько было это интересно», — цитирует Валуева НСН.

Ранее в Совете Федераций высказались о решении WADA.