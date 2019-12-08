Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Детройтом»
«Детройт Ред Уингз» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Питтсбурга».
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин набрал в этой встрече три очка, на его счету гол и две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Ванкувер» без Голдобина оказался сильнее «Баффало».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:5
0:1 — Гюнцель (Летанг, Малкин), 05:37;
0:2 — Руведел (Малкин, Гюнцель), 17:24;
1:2 — Фаббри (Бертуцци, Ларкин), 26:02;
1:3 — Малкин (Гюнцель, Руведел), 30:42;
1:4 — Кагун (Марино, Петтерссон), 41:38;
2:4 — Гронек (Хельм), 53:00;
3:4 — Ларкин (Фаббри, Холовски), 56:56;
3:5 — Марино (Летанг, Танев), 59:51.