Участники саммита МОК выступили за санкции в отношении России

Участники саммита Международного олимпийского комитета (МОК) выступили за справедливость санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России, сообщает ТАСС.

Как отмечается в пресс-релизе, на встрече присутствовал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Представители саммита выступили с осуждением махинаций в базе данных московской антидопинговой лаборатории. В организации надеются, что виновные будут подвергнуты самым жестким санкциям, однако отмечается, что чистые спортсмены должны быть полностью защищено от подозрений.

Ранее в Британии призвали WADA запретить россиянам участвовать в соревнованиях.