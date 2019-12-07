Овечкин рассказал, когда завершит карьеру

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин рассказал зрителям программы In The Crease о том, что заставит его завершить профессиональную карьеру хоккеиста. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, если ему удастся побить рекорд великого Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

«Если у меня получится побить рекорд Гретцки, то вы меня на льду больше не увидите», — сказал 34-летний форвард.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси Дэвилз» проиграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.