Синицина и Кацалапов идут четвертыми после ритм-танца в финале Гран-при

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, занимают четвертое место после ритм-танца в финале Гран-при в Турине.

За свое выступление спортсмены получили 81,51 балла. Лидируют французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (83,83), второе место занимают представители США Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью (82,72), третьими идут их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (81,67).

Россияне Александру Степанову и Ивана Букина (81,14) занимают пятое место.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию ритм-танца.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева выиграла финал юниорского Гран-при.

Фигурное катание. Гран-при. Финал

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 83,83.

2. Мэдисон Хуббелл / Закари Донохью (США) — 82,72.

3. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) — 81,67.

4. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 81,51.

5. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 81,14.