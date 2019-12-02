СМИ получили информацию о распределении голосов на «Золотой мяч»
СМИ получили информацию о распределении голосов на награду «Золотой мяч», сообщает Bob soccer.
По информации источника, награду получит, как и сообщали СМИ ранее, нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. На втором месте оказался защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Замкнул тройку лидеров египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал четвертым.
Ранее Ван Дейк поделился ожиданиями от церемонии вручения «Золотого мяча».