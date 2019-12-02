В УЕФА прокомментировали массовые задержания фанатов «Спартака»

В Союзе Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали массовые задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге перед матчем против «Зенита» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, данный вопрос будет рассматриваться Российским футбольным союзом (РФС).

«Произошедший инцидент будет рассматриваться местными властями и РФС, так как ситуация прошла в рамках национального чемпионата», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что экс-футболист столичного «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заметил прогресс в игре нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы