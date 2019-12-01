Уткин жестко раскритиковал Дзюбу после матча со «Спартаком»

Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин жестко раскритиковал нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу после матча с московским «Спартаком» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, 31-летний форвард мог публично заявить о пощаде болельщиков красно-белых, которые в данный момент находятся под стражей за нецензурную брань, но не сделал этого из-за спешки в ресторан.

«Люди находятся под арестом за слова, а ты мог бы прямо после игры публично и открыто заявить о недопущении подобного. Попросить публично и сказать, что все зашло слишком далеко. Ты еще их и фашистами в придачу назвал. Кто ты после этого?», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Дзюба высказался об итогах матча 18-го тура РПЛ против столичного «Спартака».