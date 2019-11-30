«Спартак» разгромно уступил в Хабаровске в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» на выезде уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 0:5.

Шайбы в ворота столичного клуба отправили Зогорна, Рассказов, Камалов, Голубев и Ушенин.

Московская команда пропустила четыре гола за пять минут в третьем периоде.

После этой победы дальневосточники набрали 30 очков и закрепились на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

У красно-белых после 33 игр в активе 40 очков и пятое место в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место по голам в неравных составах в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).