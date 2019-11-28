Полиция подтвердила гибель 19-летней приемной дочери бойца UFC

Полицейские штата Алабамы официально подтвердили, что обнаруженные 25 ноября останки принадлежат Ане Бланшар. Об этом сообщает MMAJunkie.

Девушка является приемной дочерью бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Уолта Харриса.

«С прискорбием должны сообщить о том, что найденные останки принадлежат Бланшар. Данное дело будет расследоваться как убийство», — сообщает представитель полиции Алабамы.

Напомним, что о пропаже девушки стало известно в конце октября. Поиски 19-летней американки продолжились несколько недель. В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых.

Из-за инцидента Харрису пришлось сняться с номерного турнира UFC в столице США — Вашингтоне, — где его бой с Алистаром Оверимом должен был стать главным событием бойцовского вечера.

Ранее сообщалось, что обнаружены останки тела пропавшей дочери бойца UFC.