Малкин стал первой звездой матча «Питтсбург» — «Ванкувер»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувер Кэнакс».

Встреча завершилась со счетом 8:6. Малкин поучаствовал в пяти заброшенных шайбах своей команды — игрок оформил дубль и трижды выступил в роли ассистента.

Второй звездой встречи был признан нападающий «Пингвинз» Джейк Гюнцель, который набрал 4 (2+2) очка. Третьим стал форвард «Кэнакс» Джей Ти Миллер, забросившему две шайбы.

Ранее сообщалось, что пять очков Малкина принесли победу «Питтсбургу» над «Ванкувером».