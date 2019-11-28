Назван момент дня в Лиге чемпионов

Назван момент дня в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

27 ноября были сыграны матчи пятого тура, и в одном из них «Интер» обыграл «Славию» (3:1). Моментом дня стала голевая передача бельгийского форварда итальянского клуба на Лаутаро Мартинеса, который забил третий мяч команды.

Примечательно, что Лукаку поучаствовал в каждом голе своей команды. Дважды он выступил в роли ассистента, а один раз самостоятельно поразил ворота соперника.

Ранее сообщалось, что удар хавбека «Байера» в матче с «Локомотивом» может стать лучшим голом тура в ЛЧ.