«Рейнджерс» обыграли «Монреаль» благодаря голу и передаче Панарина

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал волевую победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счетом 6:5 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Брендан Лемье, также отличились Филип Хитил, Павел Бучневич, Артемий Панарин и Джейкоб Труба. У хозяев по две шайбы забросили Арттури Лехконен и Макс Доми, голом отметился Ши Уэбер.

В активе форварда «Рейнджерс» Панарина результативная передача.

«Монреаль» потерпел четвертое поражение кряду в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Анахайм Дакс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль, Канада) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — 5:6 (3:0, 1:3, 1:3)

1:0 — Доми (Судзуки, Лехконен) — 02:03

2:0 — Лехконен (Армиа, Райлли) — 10:00

3:0 — Доми (Судзуки, Шьяро) — 19:26

4:0 — Уэбер (Шьяро, Юдон) — 22:51'

4:1 — Хитил (Панарин, Шей) — 26:11

4:2 — Бучневич (Хауден) — 27:06

4:3 — Лемье (Фокс, Труба) — 29:31

5:3 — Лехконен (Доми) — 45:21

5:4 — Панарин (Крайдер, Строум) — 45:51

5:5 — Лемье (Хауден, Шей) — 48:41 (4x5)

5:6 — Труба (Строум) — 52:11