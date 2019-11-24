«Рейнджерс» обыграли «Монреаль» благодаря голу и передаче Панарина
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал волевую победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счетом 6:5 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Брендан Лемье, также отличились Филип Хитил, Павел Бучневич, Артемий Панарин и Джейкоб Труба. У хозяев по две шайбы забросили Арттури Лехконен и Макс Доми, голом отметился Ши Уэбер.
В активе форварда «Рейнджерс» Панарина результативная передача.
«Монреаль» потерпел четвертое поражение кряду в регулярном чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Анахайм Дакс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль Канадиенс» (Монреаль, Канада) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — 5:6 (3:0, 1:3, 1:3)
1:0 — Доми (Судзуки, Лехконен) — 02:03
2:0 — Лехконен (Армиа, Райлли) — 10:00
3:0 — Доми (Судзуки, Шьяро) — 19:26
4:0 — Уэбер (Шьяро, Юдон) — 22:51'
4:1 — Хитил (Панарин, Шей) — 26:11
4:2 — Бучневич (Хауден) — 27:06
4:3 — Лемье (Фокс, Труба) — 29:31
5:3 — Лехконен (Доми) — 45:21
5:4 — Панарин (Крайдер, Строум) — 45:51
5:5 — Лемье (Хауден, Шей) — 48:41 (4x5)
5:6 — Труба (Строум) — 52:11