Комитет WADA призвал исполком лишить РУСАДА статуса соответствия

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Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвал исполком лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на заявление организации.

На внеочередном заседании специальной комиссии, которое пройдет 9 декабря, исполнительный комитет WADA примет окончательное решение о судьбе российского агентства.

В случае, если на РУСАДА будут наложены санкции, то Россия может быть отстранена от Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что неоднократная чемпионка мира Мария Ласицкене резко прокомментировала скандал с отстранением президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина.