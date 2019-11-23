Комитет WADA призвал исполком лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвал исполком лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на заявление организации.
На внеочередном заседании специальной комиссии, которое пройдет 9 декабря, исполнительный комитет WADA примет окончательное решение о судьбе российского агентства.
В случае, если на РУСАДА будут наложены санкции, то Россия может быть отстранена от Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что неоднократная чемпионка мира Мария Ласицкене резко прокомментировала скандал с отстранением президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина.