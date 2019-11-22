Кирьяков: работа Тедеско в «Спартаке» пока не впечатляет

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Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о работе немецкого главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско. Об этом сообщает RT.

По его словам, заметного прогресса по сравнению с работой экс-тренера красно-белых Олега Кононова в настоящий момент нет.

«Необходимо подождать некоторое время, прежде чем делать какие-либо долгоиграющие выводы. Результаты немного улучшились, но пока нельзя сказать, что «Спартак» Тедеско гораздо лучше «Спартака» Кононова», — сказал Кирьяков.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой поделился мнением о работе Доменико Тедеско на посту главного тренера московской команды