Кирьяков: работа Тедеско в «Спартаке» пока не впечатляет
Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о работе немецкого главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско. Об этом сообщает RT.
По его словам, заметного прогресса по сравнению с работой экс-тренера красно-белых Олега Кононова в настоящий момент нет.
«Необходимо подождать некоторое время, прежде чем делать какие-либо долгоиграющие выводы. Результаты немного улучшились, но пока нельзя сказать, что «Спартак» Тедеско гораздо лучше «Спартака» Кононова», — сказал Кирьяков.
Ранее сообщалось, что Александр Мостовой поделился мнением о работе Доменико Тедеско на посту главного тренера московской команды