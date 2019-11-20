Уткин поделился мнением об оскорблявших Дзюбу болельщиках
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин поделился мнением о болельщиках, оскорблявших нападающего сборной России Артема Дзюбу.
По его словам, это далеко не первая подобная акция со стороны части фанатов российской национальной команды.
«Материть капитана своей сборной — дно днищенское. Я бы охарактеризовал людей, которые это делают, как «упивающихся скотством». Дзюба же от таких возгласов только злится», — написал Уткин в своем Telegram-канале.
Напомним, что Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России в завершившемся отборочном турнире.
Ранее сообщалось, что Уткин раскритиковал игру Артема Дзюбы против команды Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.