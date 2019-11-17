Медведев потеряет одну позицию в рейтинге АТР

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Российский теннисист Даниил Медведев потеряет одну позицию в новом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает Eurosport.

Таким образом, в обновленном списке россиянин будет занимать пятое место, пропустив вперед австрийского теннисиста Доменика Тима, который в финале Итогового турнира АТР сразится с греком Стефаном Циципасом. В случае победы австрийца отрыв от Медведева составит 620 очков, в случае поражения — 120 очков.

Сам россиянин на Итоговом турнире проиграл все три матча.

Ранее сообщалось, что сборная России не будет проводить замен в составе на Кубок Дэвиса.