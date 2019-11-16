Российские фигуристы заняли весь подиум на московском этапе Гран-при
Российские фигуристы Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов заняли весь подиум на московском этапе Гран-при Rostelecom Cup.
Подобное достижение покорилось отечественным спортсменам впервые с 1998 года.
Итоговое положение фигуристов-одиночников после произвольной программы этапа Гран-при в Москве.
1. Александр Самарин (Россия) — 264,45
2. Дмитрий Алиев (Россия) — 259,88
3. Макар Игнатов (Россия) — 252,87
4. Шома Уно (Япония) — 252,24
5. Нам Нгуен (Канада) — 246,20
6. Денис Васильев (Латвия) — 241,09
7. Морис Квителашвили (Грузия) — 237,59
8. Казуки Томоно (Япония) — 237,54
9. Михал Бржезина (Чехия) –236,47
10. Алексей Красножон (США) — 216,28
11. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 209,07
Ранее сообщалось, что Дмитрий Алиев прокомментировал свое выступление на Гран-при России.