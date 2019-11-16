Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс», передает «Чемпионат.com».

В начале второго периода российский спортсмен провел грубый прием против игра «Монреаля» Джонатана Друена.

«Это хоккей, а не балет. Я не знаю, как еще это охарактеризовать. Это был чисто хоккейный эпизод. Он меня не видел, силовой прием был чистым. Больше мне нечего сказать», — цитирует хоккеиста журналист Адам Зелонка в Twitter.

«Вашингтон» проиграл матч со счетом 2:5, Овечкин стал автором одной из шайб.

Ранее сообщалось, что шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения «Монреалю».