Сборная России отказалась от новой формы
Сборная России сыграет в старой форме в заключительных матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС.
7 ноября была представлена новая форма, в которой национальная команда сыграет в финальной стадии Евро. По информации СМИ, многие футболисты остались недовольны новым комплектом. Также с критикой выступили болельщики.
«Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл», — заявили в пресс-службе национальной команды.
16 ноября сборная России в Санкт-Петербурге встретится с командой Бельгии, а 19 ноября на выезде сыграет с Сан-Марино.
Ранее появилось видео презентации новой формы сборной России.