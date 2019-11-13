Сборная России отказалась от новой формы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/828/12800828/upload-RIAN_6066919.HR-pic905-895x505-85746.jpg">

Сборная России сыграет в старой форме в заключительных матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС.

7 ноября была представлена новая форма, в которой национальная команда сыграет в финальной стадии Евро. По информации СМИ, многие футболисты остались недовольны новым комплектом. Также с критикой выступили болельщики.

«Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл», — заявили в пресс-службе национальной команды.

16 ноября сборная России в Санкт-Петербурге встретится с командой Бельгии, а 19 ноября на выезде сыграет с Сан-Марино.

Ранее появилось видео презентации новой формы сборной России.