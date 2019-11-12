Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной» по окончании сезона

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Капитан и нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси не будет продлевать контракт с сине-гранатовыми до старта сезона-2020/21. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, форвард не будет покидать клуб до истечения соглашения. Однако о продлении по окончании текущего сезона речи также не идет.

Источник утверждает, что футболист беспокоится по поводу своего физического состояния. Он не уверен, что может продолжать выступать на высоком уровне. Также аргентинец будет отталкиваться о того, в каком состоянии находится сама «Барса», так как ему хочется защищать сильную команду.

Напомним, что в сезоне-2019/20 чемпионата Испании Месси провел семь встреч, оформив восемь голов и отдав четыре голевых паса.

Ранее сообщалось, что Месси и полузащитник «Барселоны» Антуан Гризманн обнялись в раздевалке после слухов о плохих отношениях.