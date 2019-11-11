Депутат Рады назвал позором проявления расизма в матче чемпионата Украины

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Украинский борец, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк высказался о расистском скандале в чемпионате Украины по футболу.

Во время матча 14-го тура Премьер-лиги между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» фанаты столичного клуба начали оскорблять футболиста «Шахтера» Тайсона по расовому признаку. Игрок не смог сдержать эмоций и расплакался.

Беленюк заявил, что ему обидно и грустно наблюдать, что в современном обществе на Украине есть люди, которые пытаются унизить других.

«Которым нечем похвастаться, кроме цвета кожи. Не знаниями, не достижениями, не успехами, не деяниями. Это позорно не только для фанатов и людей, которые оскорбляют других, но и для всей Украины», — написал Беленюк в Instagram.

Ранее в Союзе европейской футбольной ассоциации (УЕФА) осудили проявление расизма в матче чемпионата Украины.