Депутат Рады назвал позором проявления расизма в матче чемпионата Украины
Украинский борец, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк высказался о расистском скандале в чемпионате Украины по футболу.
Во время матча 14-го тура Премьер-лиги между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» фанаты столичного клуба начали оскорблять футболиста «Шахтера» Тайсона по расовому признаку. Игрок не смог сдержать эмоций и расплакался.
Беленюк заявил, что ему обидно и грустно наблюдать, что в современном обществе на Украине есть люди, которые пытаются унизить других.
«Которым нечем похвастаться, кроме цвета кожи. Не знаниями, не достижениями, не успехами, не деяниями. Это позорно не только для фанатов и людей, которые оскорбляют других, но и для всей Украины», — написал Беленюк в Instagram.
Ранее в Союзе европейской футбольной ассоциации (УЕФА) осудили проявление расизма в матче чемпионата Украины.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Расизм - це ганебно для країни, яка обрала для себе європейський вектор напрямку. Для країни, яка бажає жити гідно та цивілізовано! Футбольний матч "Шахтар" - "Динамо", було зупинено через прояви расизму в сторону гравців. Мені дуже прикро та сумно бачити, що у сучасному розвиненому українському суспільстві є люди, які звеличують себе шляхом приниження інших. Яким немає чим похизуватись, крім кольору шкіри. Не знаннями, не досягненнями, не успіхами, не вчинками... Це ганебно не лише для вболівальників та людей, які ображають інших, але й ганебно для всієї країни! Я вважаю КАТЕГОРИЧНО НЕПРИПУСТИМИМИ подібні інциденти. Расизму та дискримінації не місце ні на футбольному майданчику, ні у парламенті, ні на вулицях міста! #norasism