Хавбек ЦСКА Ахметов вызван в сборную России вместо Баринова

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Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России для подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, сообщает ТАСС.

Хавбек ЦСКА заменит полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, который получил мышечную травму.

16 ноября в рамках отбора на чемпионат Европы Россия сразится с национальной командой Бельгии, а 19 числа сыграет с Сан-Марино.

Стоит отметить, что Россия и Бельгия уже обеспечили себе выход на европейское первенство.

Ранее Зелимхан Бакаев оценил шансы сборной России на победу на Евро-2020.