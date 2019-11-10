Хавбек ЦСКА Ахметов вызван в сборную России вместо Баринова
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России для подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, сообщает ТАСС.
Хавбек ЦСКА заменит полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, который получил мышечную травму.
16 ноября в рамках отбора на чемпионат Европы Россия сразится с национальной командой Бельгии, а 19 числа сыграет с Сан-Марино.
Стоит отметить, что Россия и Бельгия уже обеспечили себе выход на европейское первенство.
Ранее Зелимхан Бакаев оценил шансы сборной России на победу на Евро-2020.