Претендент на чемпионский титул UFC Нганну вызвал на бой Волкова

Французский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну вызвал на поединок россиянина Александра Волкова.

На турнире UFC Fight Night 163 в Москве Волков одержал победу над американцем Грегом Харди единогласным решением судей.

«Молодец, Волков. Давай сделаем наш поединок сейчас, пожалуйста, не отказывайся снова со мной драться», — написал боец в Twitter.

Нганну провел 16 поединков в смешанных единоборствах (MMA), в которых одержал 13 побед и потерпел три поражения. Он занимает второе место в рейтинге тяжеловесов. У Волкова 30 побед и семь поражений.

Ранее Волков заявил, что нацелен на чемпионский пояс UFC.

Well done Volkov .

Let's go now and please don't turn this down again.#UFCMoscow #UNCROWNEDCHAMP