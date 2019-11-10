В UFC оценили вероятность проведения детских боев

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Сегодня, 10 ноября, прошла пресс-конференция приуроченная к турниру Fight Night 163, проводимому под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Напомним, что бойцовский вечер проходил вчера, 9 ноября, в Москве. Главным событием соревнований, проходивших на «ЦСКА Арене», стал бой Забита Магомедашарипова с американцем Келвином Каттаром. Со-главным поединком было сражение между россиянином Александром Волковым и бойцом из США Грегом Харди.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались, будут ли проводить в UFC детские бои.

«Нет, такого у нас не будет», — передает ответ вице-президента промоушена Дэвида Шоу корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что турнир UFC в Москве посетили более 11 тысяч человек.