Полиция обнаружила тело олимпийского призера

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Гражданская гвардия Испании нашла тело призера Олимпийских игр 1992 года в горнолыжном спорте Бланки Фернандес Очоа, сообщает Marca.

Отмечается, что Тело было найдено в районе горы Ла-Пеньота.

Спортсменка пропала 12 дней назад. Об исчезновении 56-летней горнолыжницы сообщили ее родственники. Она вышла из дома без мобильного телефона, а семье заявила, что отправляется в путешествие на север. Один из родственников сообщил полиции, что последний раз видели ее 23 августа за рулем автомобиля в одном из районов Мадрида, где она проживает.

Очоа является единственным призером зимних Олимпиад в истории Испании.

Ранее сообщалось, что умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону.