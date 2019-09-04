Отец Хабиба заявил об уважении к Александру Емельяненко

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Тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о своем отношении к Александру Емельяненко.

«Тут надо разделять человеческое и профессиональное. Он может выйти в любое время и дать хороший, близкий бой. Да и сейчас он на ходу. Уважаю его за мужской характер и бойцовские качества», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».

У 38-летнего Емельяненко в ММА 28 побед, семь поражений и одна ничья. Свой последний поединок он провел в августе прошлого года.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби находится под усиленной охраной в преддверии поединка против американца Дастина Порье.