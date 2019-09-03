Поветкин поддержал решение украинца Усика не выходить на ринг с россиянами

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Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал решение украинца Александра Усика не выходить на бои с представителями России. Его слова передает Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал решение украинца Александра Усика не выходить на бои с представителями России. Его слова передает ТАСС.

Недавно россиянин смог стать чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой International в супертяжелом весе. 39-летний спортсмен победил британца Хьюи Фьюри в ночь на воскресенье, 1 сентября. Эта победа стала 35 за всю карьеру боксера. Всего Поветкин выступал в 37 боях.

«Красавец. Молодец. Все равно в политику переведут, поэтому, наверное, правильно сделал. Александр — он хороший, сильный боксер. Я как-то не задумывался насчет боя с ним. По крайней мере у нас никогда разговора не было, чтобы бой провести», — заявил российский боксер.

32-летний украинец в последний раз выходил на ринг в ноябре 2018 года, когда победил британца Тони Беллью. До этого Москве Усик победил россиянина Мурата Гассиева.

Ранее временный чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Дастин Порье рассказал о тактике к бою с чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.