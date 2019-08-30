Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки, передает сообщается на официальном сайте министерства спорта Красноярского края.
Отмечается, что причиной трагедии стал несчастный случай.
Петшак участвовал в заплыве через Берингов пролив, становился чемпионом и рекордсменом мира по плаванию в холодной воде. Также он являлся директором спортивно-оздоровительного центра холодового плавания «Мегаполюс».
Ранее сообщалось, что член тренерской группы Этери Тутберидзе Людмила Шалашова ушла из жизни.