Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

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Чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки, передает сообщается на официальном сайте министерства спорта Красноярского края.

Отмечается, что причиной трагедии стал несчастный случай.

Петшак участвовал в заплыве через Берингов пролив, становился чемпионом и рекордсменом мира по плаванию в холодной воде. Также он являлся директором спортивно-оздоровительного центра холодового плавания «Мегаполюс».

Ранее сообщалось, что член тренерской группы Этери Тутберидзе Людмила Шалашова ушла из жизни.