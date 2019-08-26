Александр Емельяненко выложил ролик с военного полигона
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко показал, как умеет управляться с оружием.
Видео того, как он стреляет из ручного пулемета на одном из полигонов, было опубликовано в инстаграме.
«Занимайтесь спортом, служите в армии», — подписал видео россиянин.
В данный момент Емельяненко занимается процессом подписания соглашений с организацией боев на голых кулаках Bare Knuckle FC.
3 октября планировался его бой в Серпухове. Также он намеревался выступить на турнире в Анапе. Позже сам боец сообщил, что организация не позволила ему выступить там. В то же время, Федерация бокса России ответила, что готова взять на себя организацию боя для Емельненко, взяв все затраты по организации боя на себя.
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