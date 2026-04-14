В России завершили расследование более 900 уголовных дел против бойцов ВСУ

Расследование более 900 уголовных дел, возбужденных в отношении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), завершили в России к текущему моменту. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В настоящее время завершено расследование 966 уголовных дел, фигурантами которых стали 1280 лиц», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что уголовные дела возбуждались в отношении не только украинских солдат, но и офицеров. Также фигурантами становились иностранные наемники ВСУ.

«Более 1100 преступников уже получили заслуженные приговоры. Ряд из них осуждены к пожизненному лишению свободы», — подчеркивается в заявлении.

1 апреля пресс-служба СК РФ сообщила, что командира 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Конева заочно приговорили к пожизненному лишению свободы за террористический акт на территории Белгородской области. По данным ведомства, в ноябре 2023 года полковник отдал подчиненным приказ о минометном обстреле села Красный Хутор. В результате атаки два человека получили несовместимые с жизнью ранения. На этом фоне в отношении украинского офицера завели уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ.

Ранее в России заочно осудили командира украинских войск, приказавшего сбить самолет с пленными.