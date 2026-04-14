Синоптик рассказал о ночных заморозках в Московском регионе

Синоптик Леус: в ночь на вторник в Московском регионе зафиксировали заморозки

В Московском регионе заморозки в ночь на вторник, 14 апреля, были зафиксированы только на одной метеостанции — Подмосковной, температура там опустилась до минус 0,5 градуса. При этом до конца этой недели заморозков больше не ожидается, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«... подавляющее большинство метеостанций, расположенных на территории столичного региона, заморозков не зафиксировали», — говорится в сообщении синоптика.

Леус уточнил, что в столице по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил плюс 6,4 градуса. На других метеостанциях Москвы было от плюс 6,0 градусов в Тушино до плюс 7,6 градуса на Балчуге.

В Подмосковье температура в целом не опускалась ниже плюс 3 градусов, добавил Леус.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого сообщил, что на этой неделе жителей столичного региона порадует теплая погода. Исключением станет лишь вторник, 14 апреля, когда столицу и область «зацепит» каспийский циклон, который принесет с собой ветер и дожди.

Ранее москвичам пообещали потепление к концу недели.