Стало известно, поборется ли Овечкин за Кубок Стэнли в 2026 году

«Вашингтон» Овечкина лишился шансов на попадание в плей-офф Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сыграет в розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли 2026 года.

Об этом стало известно после того, как «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Каролину Харрикенйс» (3:2) и забронировала третье место в столичном дивизионе.

Таким образом, «Вашингтон» впервые с 2023 года не сыграет в матчах на вылет. Для «летчиков» это попадание в плей-офф стало первым с 2020 года.

В ночь на 12 апреля «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Это вторая победа столичного клуба над «Питтсбургом» за последние двое суток.

Шайбы забросили Тревор ван Римсдайк (33-я минута) и Коннор Макмайкл (56-я и 58-я). Овечкин провел на льду 16 минут, нанес три броска в створ, заблокировал один бросок, применил пять силовых приемов и отдал голевую передачу.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

