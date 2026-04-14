Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

На Камчатке чиновницу будут судить за халатность из-за преступлений в отношении подопечной

Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Сотрудница органов опеки из Камчатского края стала фигуранткой уголовного дела из-за недосмотра за семьей местных жителей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Следователи обратили внимание на ситуацию после того, как несовершеннолетняя девочка оказалась у опекуна, который не имел права забирать ее себе. В результате в отношении ребенка совершались особо тяжкие преступления, какие именно – не уточняется.

Когда правоохранительные органы узнали о ситуации, выяснилось, что девочка лишилась матери, а отец фактически за ней не присматривал, поэтому она жила у опекуна.

Чиновница должна была либо передать девочку в другую семью, либо направить в спецучреждение для детей, но не сделала этого. Также когда девочка оказалась у опекуна, женщина не проверила условия, в которых та жила, и не изъяла ее из семьи.

В отношении представительницы власти возбудили уголовное дело по статье о халатности. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Тыве мальчик обвинил мать в истязании.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!