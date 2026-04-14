На Камчатке чиновницу будут судить за халатность из-за преступлений в отношении подопечной

Сотрудница органов опеки из Камчатского края стала фигуранткой уголовного дела из-за недосмотра за семьей местных жителей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Следователи обратили внимание на ситуацию после того, как несовершеннолетняя девочка оказалась у опекуна, который не имел права забирать ее себе. В результате в отношении ребенка совершались особо тяжкие преступления, какие именно – не уточняется.

Когда правоохранительные органы узнали о ситуации, выяснилось, что девочка лишилась матери, а отец фактически за ней не присматривал, поэтому она жила у опекуна.

Чиновница должна была либо передать девочку в другую семью, либо направить в спецучреждение для детей, но не сделала этого. Также когда девочка оказалась у опекуна, женщина не проверила условия, в которых та жила, и не изъяла ее из семьи.

В отношении представительницы власти возбудили уголовное дело по статье о халатности. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

