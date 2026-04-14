Определились все участники плей-офф НХЛ

Определились все участники розыгрыша плей-офф НХЛ 2026 года
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определились все 16 участников розыгрыша Кубка Стэнли — 2026.

От Западной конференции в борьбу за главный трофей мирового хоккея вступят «Колорадо Эвеланш», «Даллас Старз», «Миннесота Уайлд», «Анахайм Дакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Вегас Голден Найтс», «Юта Маммотс» и «Лос-Анджелес Кингз». От Восточной конференции в плей-офф отобрались «Каролина Харрикейнс», «Баффало Сейбрз», «Филадельфия Флайерз», «Питтсбург Пингвинз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс», «Бостон Брюинз» и «Оттава Сенаторз».

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сыграет в розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли 2026 года.

Об этом стало известно после того, как «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Каролину Харрикенйс» (3:2) и забронировала третье место в столичном дивизионе.

Таким образом, «Вашингтон» впервые с 2023 года не сыграет в матчах на вылет.

Ранее Евгений Малкин назвал Александра Овечкина величайшим бомбардиром всех времен.

 
