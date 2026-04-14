Психиатр рассказал, почему возникает весеннее обострение

Психиатр Федорович: весеннее обострение вызывается социальными механизмами
Весеннее обострение у людей вызвано не самим сезоном, а социальными механизмами. Об этом радио Sputnik рассказал врач-психиатр, психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

Он напомнил, что таким термином объясняют странное поведение коллег, вспышки гнева, апатию и тревогу. По его словам, психически больные или предрасположенные к таким заболеваниям люди чаще сталкиваются с расстройствами в весенний и осенний период.

«Весенние обострения с точки зрения медицины начинаются еще зимой. Самое трудное время – декабрь, январь, когда холодно, темно, высокая влажность, перепады атмосферного давления, снегопады и прочее. Это время, когда идти к врачу, если говорить о людях, страдающих хроническими процессами, лениво, когда люди перестают принимать лекарства, потому что нужно идти за ними в аптеку, так и начинаются сбои», – пояснил Федорович.

При этом заметными подобные изменения в психике становятся только весной, когда они достигают пика. Осенью же они происходят на фоне окончания каникул и лета, когда активно нарастает социальный стресс.

Психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Сергей Литков до этого рассказал «Газете.Ru», что в начале весны многие люди отмечают ухудшение эмоционального состояния: усиливается тревожность, появляются приступы страха, учащаются панические атаки. Несмотря на распространенное мнение, это не связано с «плохим настроением», а объясняется комплексом физиологических и психологических факторов.

Ранее психиатр рассказал, поможет ли огород справиться с депрессией.

 
