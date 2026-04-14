«Выберу.ру»: россияне стали чаще брать ипотеку на сумму до 6 млн рублей в 2026 году
Россияне стали брать ипотеку на менее крупные суммы. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По данным маркетплейса, в марте 2025 года кредиты на сумму до 6 млн рублей занимали около 42% выдач, а займы свыше 15 млн рублей — 14%. К марту 2026 года доля небольших кредитов выросла до 48%, сегмент от 6 до 9 млн рублей увеличился до 30%, а доля крупных кредитов сократилась вдвое — до 7%.

«Одной из причин такой перестройки рынка стала корректировка условий семейной ипотеки, вступившая в силу в феврале 2026 года. Теперь льготный кредит выдается не на каждого супруга отдельно, а на всю семью. Ранее эта программа поддерживала массовый сегмент, поскольку позволяла семьям покупать квартиры средней стоимости на льготных условиях. После ужесточения правил часть потенциальных заемщиков лишилась возможности воспользоваться программой. При этом рыночная ипотека для такого сегмента оказалась слишком дорогой: многие семьи не готовы брать кредиты по высоким ставкам из-за большой финансовой нагрузки и сопутствующих рисков», — пояснили в пресс-службе маркетплейса.

Там уточнили, что на этом фоне спрос сконцентрировался в доступном и среднем ценовом сегменте. Массовый сегмент, который раньше поддерживался льготной ипотекой, начал сокращаться, а рыночные кредиты остались в основном инструментом для более платежеспособных покупателей, заключили в пресс-службе.

