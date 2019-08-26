Ковингтон и Усман встретятся на турнире UFC 244, сообщает источник

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Стала известна дата следующего боя чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в полусреднем дивизионе Камару Усмена и бывшего временного чемпиона промоушена Колби Ковингтона. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, бойцы встретятся на ринге 2 ноября этого года в рамках турнира UFC 244.

Пока в UFC не подтвердили этой информации.

Свой чемпионский пояс Усмен завоевал 2 марта 2019 года в бою с Тайроном Вудли по единогласному решению судей. На счету бойца смешанного стиля (MMA) нет ни одного поражения со времени подписания контракта с UFC.

У его соотечественника в организации серия из семи побед подряд.

Между Ковингтоном и Усменом произошел инцидент — во время эфира, куда их пригласили в качестве экспертов, они чуть не устроили драку.

Ранее украинский боксер Александр Усик отреагировал на победу россиянина Сергея Ковалева в титульном турнире Всемирной боксерской организации (WBO) с британцем Энтони Ярдом.