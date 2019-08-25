Латыпов взял серебро в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов взял серебро в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.

Россиянин допустил пять промахов и отстал от словака Мартина Отченаша на 9,9 секунды. Третье место занял словенец Клемен Бауэр (+14,9).

Ранее почетный вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Привалов высказал свое мнение относительно того, что организация и отечественные спортсмены ведут тяжелые переговоры по подписанию новых контрактов.

Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи, Беларуссия

Мужчины. Гонка преследования

1. Мартин Отченаш (Словакия) – 25.21,8 (0+0+0+0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) – +9,9 (2+1+0+2)

3. Клемен Бауэр (Словения) – +14,9 (2+1+2+1)