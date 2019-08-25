Латыпов взял серебро в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону
Российский биатлонист Эдуард Латыпов взял серебро в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.
Россиянин допустил пять промахов и отстал от словака Мартина Отченаша на 9,9 секунды. Третье место занял словенец Клемен Бауэр (+14,9).
Ранее почетный вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Привалов высказал свое мнение относительно того, что организация и отечественные спортсмены ведут тяжелые переговоры по подписанию новых контрактов.
Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи, Беларуссия
Мужчины. Гонка преследования
1. Мартин Отченаш (Словакия) – 25.21,8 (0+0+0+0)
2. Эдуард Латыпов (Россия) – +9,9 (2+1+0+2)
3. Клемен Бауэр (Словения) – +14,9 (2+1+2+1)