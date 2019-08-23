В РУСАДА дисквалификацию Кузнецова на четыре года назвали стандартной

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Маргарита Пахноцкая, занимающая пост заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), прокомментировала дисквалификацию нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, передает ТАСС.

27-летний спортсмен был лишен права выступать в матчах национальной команды и Конинентальной хоккейной лиги в течение четырех лет из-за того, что в его допинг-пробе, сданной во время участия форварда на чемпионате мира 2019 года, было обнаружено запрещенное вещество — кокаин. Решение приняла Международная федерация хоккея.

«Хоккеист понес стандартное наказание, за нарушение пункта 2.1. Всемирного антидопингового кодекса дисквалификация составляет четыре года.», — заявила функционер.

«Если вы вспомните про волейболиста Павла Мороза, который за подобное нарушение был наказан на вдвое меньший срок, то у этого спортсмена была обнаружена небольшая концентрация запрещенного вещества. Юристы спортсмена сумели доказать, что употребление было во внесоревновательный период», — заключила Пахноцкая.

Стоит отметить, что, по информации СМИ, Кузнецов продолжит играть за «Вашингтон Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге. В составе американского клуба он становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала на своем официальном сайте заявление, в котором прокомментировала решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) дисквалифицировать нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за нахождение в допинг-пробах того запрещенного вещества — кокаина.