Экс-волейболист сборной России оскорбил Туктамышеву
Бывший волейболист сборной России, доигровщик уфимского «Урала» Алексей Спиридонов оскорбил фигуристку Елизавету Туктамышеву, передает RT.
Спортсменка в твиттере подвергла критике работу арбитров матча шестого тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом».
«Помолчи лучше, чучело», — ответил Спиридонов в комментариях.
Встреча между «Зенитом» и «Ахматом», прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился мнением о работе арбитров.
Помолчи лучше, чучело)))— Alexey Spiridonov (@spirik15) August 18, 2019