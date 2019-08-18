Россия победила в эстафете по танковому биатлону с рекордом скорости

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Российские танкисты на Т-72Б3 установили рекорд скорости на турнире по биатлону на подмосковном полигоне Алабино, сообщает «360».

Во время соревнований танк развил скорость 84 километра в час.

17 августа сборная России по танковому биатлону заняла первое место в финальной эстафете. Отечественным танкистам удалось поразить 21 мишень из 24. Вторыми стали представители Белоруссии, третье место заняла команда из Казахстана.

Также на турнире выступили сборные Азербайджана, Армении, Китая, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что полуфинал «Танкового биатлона» стартовал в Алабино.