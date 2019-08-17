«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» в матче чемпионата Испании

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Мадридский «Реал» одержал победу над «Сельтой» из Виго в матче первого тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Карим Бензема, Тони Кроос и Лукас Васкес. У хозяев мяч забил Икер Лосада.

На 57-й минуте с поля был удален полузащитник «Реала» Лука Модрич.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Реал» примет «Вальядолид», а «Сельта» дома сыграет с «Валенсией».

Ранее «Реал» опубликовал список футболистов, которые вошли в заявку команды на матч первого тура чемпионата Испании.

Испания. Примера. 1-й тур

«Сельта» (Виго) — «Реал» (Мадрид) — 1:3

Голы: 0:1 — Бензема, 12; 0:2 — Кроос, 61; 0:3 — Васкес, 80; 1:3 — Лосада, 90+1.