Посадивший самолет в Жуковском экипаж открыл матч «Урал» — «Крылья Советов»

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Пилот Дамир Юсупов, совершивший экстренную посадку в Жуковском после столкновения его самолета А321 со стаей чаек, нанес первый удар по мячу в матче шестого тура Российской премьер-лиги между «Уралом» и «Крыльями Советов», передает РИА «Новости».

«На матче был весь экипаж был, в том числе и командир. Он нанес первый удар по мячу символический. Члены эпипажа вышли на поле перед матчем, сделали общую фотографию с командами – с «Уралом» и с «Крыльями Советов»», — заявили агенству в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Сотрудники «шмелей» также отметили, что тренерский штаб лично вручил подарки членам эпипажа, в числе которых и бессрочный абонемент на игры команды.

«Диктор призвал всех поприветствовать наших гостей, все аплодировали стоя, очень душевно получилось», — заключил собеседник издания.

Юсупов имеет непосредственное отношение к футбольному клубу «Урал» — он уроженец Свердловской области. Также летчик болеет за московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что Сергей Корниленко, входящий в тренерский штаб «Крыльев Советов», назвал причины успешного выступления форварда команды Александра Соболева.