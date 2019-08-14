Алана Мамаева посетила мужа в колонии
Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана навестила мужа в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области.
В инстаграме супруга футболиста опубликовала фото, на котором она позирует на фоне стены исправительного заведения.
Мамаев был осужден Пресненским судом Москвы 8 мая за участие в двух драках в центре столицы. Вместе с ним фигурантами по этому делу были экс-игрок петербургского «Зенита» Александр Кокорин и его младший брат Кирилл. Полузащитник «быков» был осужден на год и пять месяцев заключения, тогда как братья Кокорины — на полтора года.
Недавно все трое заключенных приняли участие в товарищеском матче команды колонии «Золотые львы» и клуба Олимп-Первенства России из Белгорода «Салют». Встреча завершилась победой заключенных сос четом 4:2.
Ранее сообщалось, что адвокат оценил шансы Мамаева на условно-досрочное освобождение.