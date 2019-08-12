Тренер «Витесса» Слуцкий посетил концерт Pink
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий посетил концерт известной американской поп-рок певицы Пинк.
Один из пользователей твиттера снял танец российского специалиста под музыку обладательницы трех премий «Грэмми».
«Танец Слуцкого под P!nk — это все, что нужно видеть», — подписал видео танцующего Слуцкого пользователь соцсети.
Под руководством Слуцкого «Витесс» набрал четыре очка в первых двух матчах чемпионата Нидерландов. В первом матче подопечные россиянина сыграли вничью со счетом 2:2 с амстердамским «Аяксом»,а затем обыграли «Виллем II» со счетом 2:0.
Ранее Слуцкий прокомментировал первую победу «Витесса» в чемпионате Голландии.
Leonid Slutsky's dancing to Pink is everything I needed to see tonight �� pic.twitter.com/9WFaIlvJgg— Kai (@Kai_Connell) 11 августа 2019 г.