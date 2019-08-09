Ветеран «Спартака» остался недоволен игрой команды в матче с «Туном»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре московской команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, передает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу российского клуба.

«Хорошо, что сегодня «Спартак» играл против «Туна». Спасибо жеребьевке, которая попала с «Туном» играть, иначе было бы сложно. Так в футбол играть нельзя. Если Кононов там не понимает, я могу рассказать: нужно и защиту тянуть в порядке, и полузащиту, и чтобы была дисциплина. А сейчас дурь. Результатом доволен, а игрой нет.

Что могу сказать об уровне «Туна»? Команда «Тун» — это заводская команда. Она должна играть на заводе «Серп и молот», какой-то цех. Деревня страшная», — заявил Рейнгольд.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» Сиссоко.