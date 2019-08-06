В Польше задержали 10 участвовавших в драке с фанатами россиян

В Кракове, Польша были задержаны десять граждан России, сообщает ТАСС.

Россиян задержали после инцидента, произошедшего 5 августа. Тогда около 20 выходцев из Чечни и Армении приняли участие в массовой драке с фанатами местного футбольного клуба.

По словам исполняющего обязанности генерального консула РФ в Кракове Константина Шикина, официального подтверждения не поступало. Информация о том, что полиция задержала десятерых россиян, поступила в консульство лишь устно.

«За консульской помощью никто из задержанных пока не обращался. Если такая просьба последует, нам незамедлительно сообщат. В полиции заверили, что россиянам будет предоставлен переводчик и адвокат», — заявил и.о. консула.

Причина конфликта выясняется. Однако, как утверждают польские СМИ, инцидент мог произойти на почве раздела рынка нелегальной торговли сигаретами.

По информации полиции, в машинах задержанных были обнаружены оружие и наркотики.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был задержан второй подозреваемый в нападении на сотрудника ОМОНа фанат.