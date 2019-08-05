«Спартак» объявил о переходе Тиля

close
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на матче своего клуба Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на матче своего клуба
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на матче своего клуба
РИА Новости

Московский «Спартак» объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского «АЗ Алкмаар», передает ТАСС.

О трансфере сообщается на официальной странице красно-белых в твиттере. Сумма трансфера и условия соглашения с футболистом не разглашается. По информации СМИ, руководство московского клуба заплатило €18 млн, а зарплата игрока составит около €3 млн в год.

За «АЗ» Тиль сыграл 96 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее журналист «The Independent» Джек Питт-Брук прокомментировал переход полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в московский «Спартак».