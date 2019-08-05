«Спартак» объявил о переходе Тиля

Московский «Спартак» объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского «АЗ Алкмаар», передает ТАСС.

О трансфере сообщается на официальной странице красно-белых в твиттере. Сумма трансфера и условия соглашения с футболистом не разглашается. По информации СМИ, руководство московского клуба заплатило €18 млн, а зарплата игрока составит около €3 млн в год.

За «АЗ» Тиль сыграл 96 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее журналист «The Independent» Джек Питт-Брук прокомментировал переход полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в московский «Спартак».